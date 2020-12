Minas estará pronta para imunização assim que houver uma vacina contra covid-19, avalia Conselho de Municípios

O presidente do órgão avaliou como positivo o plano de vacinação do governo de Minas

O plano de contingência de vacinação para covid-19 de Minas, anunciado pelo governador Romeu Zema, foi avaliado como necessário pelo presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas, Eduardo Luiz Silva. De acordo com ele, a compra de 50 milhões de seringas e 700 câmaras frigoríficas vai ajudar na preparação das cidades para quando a vacina chegar.

“Essa é uma estratégia importante, visto que a logística para fazer com que o imunobiológico chegue aos municípios tem que estar preparada antes do anúncio de qualquer vacina. É muito importante que esse plano seja efetivado pelo governo e que os municípios se organizem. O Brasil tem um dos maiores planos de imunização do mundo nas outras vacinas recomendadas, acredito que não vai ser diferente com a vacinação do covid. Eu tenho certeza que Minas vai estar preparada para fazer a imunização de toda a sua população.”

Silva diz que após a apresentação de uma vacina é preciso avaliar outros critérios, como as faixas etárias prioritárias de vacinação. “Independente de qualquer discurso ideológico partidário, o que nós temos que pensar é na vida das pessoas. O plano de contingência está sendo muito importante para preparar as pessoas, os técnicos. O estado anuncia também a contratação de pessoas para as regionais de saúde para a logística da distribuição e capacitação dos técnicos dos municípios, então nós estaremos prontos para assim que houver disponibilidade de um imunobiológico, que nós possamos vacinar a população de Minas Gerais.

Fonte: Itatiaia