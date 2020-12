Secretário diz que Governo de MG ainda não tem solução pra quitar todo 13º salário de 2020

Administração estadual espera buscar na Assembleia Legislativa alternativas para conseguir efetuar o pagamento

O deputado Sargento Rodrigues (PTB) cobrou do secretário de Governo de Minas, Igor Eto, na noite dessa segunda-feira (30), na Assembleia Legislativa, que o Executivo faça o pagamento integral do 13º salário a todos os servidores públicos estaduais ainda neste ano, conforme determina a lei.

O deputado Sargento Rodrigues (PTB) cobrou do secretário de Governo de Minas, Igor Eto, na noite dessa segunda-feira (30), na Assembleia Legislativa, que o Executivo faça o pagamento integral do 13º salário a todos os servidores públicos estaduais ainda neste ano, conforme determina a lei.

O secretário de Governo Igor Eto participou da edição desta quinta-feira do “Assembleia Fiscaliza”, que é uma sabatina realizada por deputados estaduais com secretários do Governo de Minas. Hoje foi o último dia da edição para prestação de contas sobre as ações adotadas durante a pandemia coronavírus.

Fonte: Itatiaia