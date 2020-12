Prefeitura publica edital para contração de profissionais da Educação para 2021

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura publicou, nesta segunda-feira, 30, no Diário Oficial do Município, o edital que apresenta cargos e regras para o processo seletivo de contração de profissionais da Educação para o exercício 2021. A seleção atende às necessidades de interesse do serviço público prestado por todas as escolas municipais e também em unidades educacionais conveniadas.

Vários cargos fazem parte do edital disponível do site da Prefeitura (www.setelagoas.mg.gov.br), que detalha a habilitação exigida em cada uma das funções. A contratação é regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e garante o preenchimento dos cargos até a realização de novo concurso público, para ocupar posições em casos de afastamento ou licenciamento de funcionários, convênios com instituições filantrópicas, programas e projetos. “É muito importante ler todos os quesitos do edital que define muito bem questões de habilitação, escolaridade e critérios para inscrições, classificação e apresentação de recursos”, reforça a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira.

As inscrições serão realizadas somente pela internet entre os dias 14 e 21 de dezembro no site da Prefeitura. A partir do dia 22 de dezembro será publicada a classificação final dos candidatos. Os interessados poderão impetrar recursos contra a classificação nos dias 28 e 29 de dezembro. A expectativa é que o resultado final seja publicado no dia 30 de dezembro.

CARGOS DISPONÍVEIS

Assistente de Biblioteca, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Secretaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Professor, Bibliotecário, Intérprete de Libra e Linguagem de Sinais, Instrutor de Oficina de Artes, Instrutor de Oficina Pedagógica, Instrutor de Informática, Inspetor Escolar, Motorista, Nutricionista, Pedagogo, Professor de Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais), Professor de Educação Básica (Professor de Apoio), Professor de Educação Básica (Atendimento Educacional Especializado), Professor de Educação Básica (Ensino Fundamental – Educação Física), Professor Educação Básica (Anos Iniciais – 6º ao 9º ano – Língua Portuguesa/Literatura/Arte, Matemática/Geometria, Geografia, História, Ciências e Inglês), Professor de Educação Básica (6º ao 9º ano – Ensino Religioso), Técnico em Biblioteca, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico Superior de Ensino, Técnico em Educação, Técnico Orçamentário, Telefonista, Tradutor de Braille, Servente e Vigia.