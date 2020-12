Kalil diz que, nem se soubesse, daria receita para Cruzeiro sair da crise

Prefeito de BH traçou diferenças entre o rebaixamento do Cruzeiro, em 2019, e o do Atlético, em 2005

Convidado do programa Roda Viva desta segunda-feira (30), o prefeito reeleito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil(PSD), falou de assuntos delicados como COVID-19, transporte, relações institucionais com os governos estadual e federal, mas também teve tempo para dissertar sobre a crise do Cruzeiro. Ex-presidente do Atlético e conhecido por desejar o fim do rival, ele brincou ao dizer que, mesmo se soubesse, não daria a receita aos dirigentes cruzeirenses para reerguer o clube.

“Agora, futebol não tem receita, futebol é feito de fora pra dentro. De mais a mais, se eu tivesse a receita também, não dava. Se eu soubesse…mas eu não sei e também não dava”, brincou o agora político após ser perguntado sobre o momento crítico que atravessa o Cruzeiro.

Kalil chegou a traçar diferenças entre o rebaixamento do Cruzeiro, em 2019, e o do Atlético, em 2005. “O Cruzeiro é um caso muito diferente, né, e ninguém notou, quem gosta de futebol, porque o Cruzeiro tinha time para ser campeão, elenco para ser campeão, salário para ser campeão e caiu para a segunda divisão, o que é um fato inédito. Quando o Atlético caiu, não! Tinha direção de segunda divisão, salário de segunda divisão, e tudo de segunda divisão, e caiu para a segunda divisão”.