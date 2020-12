Sette Câmara desaprova ‘baladeiros’ no Atlético, mas evita polêmica e anuncia medidas internas

Presidente comentou sobre jogadores flagrados em festas na pandemia

O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, se posicionou sobre os casos de jogadores flagrados na balada em meio à pandemia de COVID-19. O dirigente disse que o caso será resolvido de forma interna e sem alarde, para não prejudicar a campanha do time no Brasileiro. Mas ele deixou evidente que não concorda com a atitude dos atletas em frequentar festas e casas noturnas no momento em que o clube vive um surto, com mais de 30 infectados nas semanas anteriores.

O meia Cazares, de 28 anos, foi o primeiro caso de COVID-19 no Atlético. Ele testou positivo em 31 de maio. O equatoriano foi diagnosticado depois de ter se envolvido em polêmicas, como peladas ao lado do venezuelano Otero, antes mesmo da retomada das atividades na Cidade do Galo, e festa em condomínio na cidade de Lagoa Santa, durante a quarentena. O jogador foi multado pela prefeitura e foi alvo de investigação da Polícia Civil. Cazares se transferiu em definitivo para o Corinthians no fim de setembro.

O atacante Marrony e o meio-campo Dylan Borreroforam flagrados e até mesmo coagidos por torcedores da Galoucura, na madrugada dessa segunda-feira, em Contagem, na Grande BH. Outros que apareceram em vídeos foram o volante Allane o atacante chileno Vargas, que estavam em uma casa noturna no bairro Vila da Serra, entre BH e Nova Lima. Os dois estiveram entre os infectados e já retomaram os treinos após a recuperação.

Na saída do Clube Labareda, onde os conselheiros votaram e aprovaram por unanimidade o orçamento projetado para o ano de 2021, na noite desta segunda-feira, Sérgio Sette Câmara comentou sobre os episódios e disse que já orientou o diretor de futebol, Alexandre Mattos, a tomar as medidas necessárias.

O mandatário, no entanto, não informou quais seriam as consequências para os atletas.