Aliado de Wagner Pires, Nagib Simões é eleito presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro

Conselheiro da chapa Somos Todos Cruzeiro superou Giovanni Baroni

Nagib Geraldo Simões foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro em votação realizada na noite desta segunda-feira, no parque esportivo do Barro Preto, em Belo Horizonte. O líder da chapa “Somos Todos Cruzeiro” e atual vice de Paulo César Pedrosa superou Giovanni Baroni na disputa por 154 votos a 120. Houve ainda três votos brancos e dois nulos de um total de 279. Outros 123 conselheiros não participaram do pleito que contou com membros efetivos, natos e beneméritos.

No placar divulgado pelo Cruzeiro, Nagib levou a melhor nas urnas de conselheiros beneméritos (5 a 3) e natos (73 a 44). Giovanni Baroni, por sua vez, venceu por 78 a 71 considerando apenas os votos dos membros efetivos (eleitos a cada três anos).