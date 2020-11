Cruzeiro deixou escapar 59% dos pontos disputados no Mineirão na Série B; saiba quais são os melhores mandantes da competição

Raposa detém o quinto pior aproveitamento em casa no campeonato

A distância do Cruzeiro do G4 da Série B pode ser explicada pela fraca campanha no Mineirão. Dos 39 pontos disputados no estádio, o time deixou escapar 23 (59%) e somou apenas 16 (41%). Foram quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 13 jogos, com 16 gols marcados e 14 sofridos. Depois do revés para o Confiança por 2 a 1, na última sexta-feira, em Belo Horizonte, o técnico Luiz Felipe Scolari comentou o desperdício de 23 pontos no Gigante da Pampulha.

“Questão emocional, vocês têm toda a razão. Acho que nós perdemos, desde o início do campeonato, uns 20, 22 ou 23 pontos em casa. É uma questão que a gente trabalha, mas não é de um dia para o outro. Muitas vezes é o sistema que o jogador enfrenta no campo ou porque acredita que por ser no Mineirão vai ter mais possibilidades, sendo que não é assim, não existe público, não adianta nada. Vamos trabalhando na medida e fazendo o possível para melhorar esse aspecto, mas não será de um dia para o outro e nem ao término da temporada. Vamos penar um pouco para montar uma situação que a gente possa jogar aqui e realmente fazer o uso da nossa casa”.

Comparado a outros clubes, o Cruzeiro tem o quinto pior índice em casa, ficando acima somente de Náutico (39,3%), Figueirense (33,3%), Botafogo-SP (30,3%) e Oeste (23%). Essas equipes se encontram na zona de rebaixamento. Por outro lado, CSA e Cuiabá detém os melhores números dentro de seus domínios – 71,79%.

Veja na galeria de fotos abaixo a campanha como mandante de cada time da Série B: