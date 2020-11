Recuperados de COVID-19, Everson e Jair retomam atividades no Atlético

Elenco agora tem apenas o goleiro Rafael afastado por causa da doença

O goleiro Everson e o volante Jair voltaram às atividades no Atlético. Após dez dias de isolamento por terem contraído COVID-19, os jogadores participaram do treinamento da manhã desta segunda-feira, na Cidade do Galo.

Rafael em isolamento por causa da COVID-19. Ele testou positivo na última quinta-feira. No domingo, o zagueiro Gabriel voltou a treinar depois de se reabilitar da doença. Com Everson e Jair recuperados, o Atlético agora tem apenas o goleiroem isolamento por causa da COVID-19. Ele testou positivo na última quinta-feira. No domingo,

Neste mês, o Atlético passou por surto de coronavírus que desfalcou a equipe e tirou o técnico Jorge Sampaoli dos últimos três jogos (derrota para Athletico-PR, empate com Ceará e vitória sobre Botafogo). No total, o clube teve 33 casos de COVID-19 na temporada (veja na galeria abaixo).

Reforçado com o retorno de importantes jogadores, o Atlético foca no jogo contra o Internacional, no próximo domingo, às 18h15, no Mineirão, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo é o líder da competição, com 42 pontos, um a mais que o São Paulo. O Inter é o quarto, com 37 pontos.