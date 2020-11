Ademir vê América mobilizado para clássico e espera marcar contra Cruzeiro: ‘Vamos em busca da vitória’

Atacante já balançou as redes contra a equipe celeste neste ano, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro

Após o empate com o Oeste (1 a 1), pela Série B, o América tem foco total no seu próximo adversário: o Cruzeiro . O clássico será disputado nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela 25ª rodada da competição. Dono da vice-artilharia alviverde no ano, com 10 gols, Ademir vê o elenco mobilizado para a partida e quer deixar sua marca contra a Raposa.

“A expectativa é boa, a gente está mobilizado para esse jogo. A gente sabe que o clássico é um jogo à parte, mas não deixa de ser um jogo importante para a gente em busca do nosso objetivo. Eu estou muito focado, muito feliz pelos gols que já fiz nos clássicos e espero que saia mais um nesse clássico. O mais importante é o grupo vencer e a gente continuar subindo em busca do nosso objetivo”, disse.

Há de se ressaltar que o atacante já balançou as redes contra o Cruzeiro neste ano. Ademir deixou sua marca no empate em 1 a 1, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro, em 9 de fevereiro. Ele também marcou na derrota para o Atlético por 2 a 1, pelo jogo de ida das semifinais da competição regional.

Focado nesta quarta-feira, Ademir tentará balançar as redes novamente, mas tem um objetivo maior: a vitória. Ele confia no trabalho da comissão técnica para passar a melhor estratégia diante do Cruzeiro de Scolari.

“A gente tem uma comissão técnica muito inteligente e capaz, e que estuda muito os nossos adversários. Então, a gente tem que ter foco no que eles vão nos passar e vamos em busca da vitória com tranquilidade”, analisou.