Saque Emergencial FGTS: Valores não movimentados voltam para contas vinculadas dos trabalhadores hoje (30/11)

Quem optar pela retirada dos recursos deve solicitar o saque pelo aplicativo FGTS até 31/12

A CAIXA informa que nesta segunda-feira (30/11) cerca de R$ 7,9 bilhões do Saque Emergencial FGTS creditados nas Contas Poupanças Sociais Digitais e não movimentadas retornarão para as contas vinculadas dos trabalhadores, devidamente corrigidos, em cumprimento à Lei 14.075/2020.

O processamento do retorno dos valores pode levar até sete dias corridos. Os cidadãos que ainda desejarem retirar os recursos devem solicitar o saque pelo aplicativo FGTS entre os dias 7 e 31 de dezembro. Nesses casos, o saldo será transferido novamente para a conta digital aberta pela CAIXA e ficará disponível para movimentação pelo aplicativo CAIXA Tem. O montante poderá ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência, sem custo, para outras contas.

O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS. Durante todo o calendário, foram disponibilizados R$ 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores. O Saque Emergencial FGTS foi criado por meio da Medida Provisória 946/20 para auxiliar os brasileiros no enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus.

Quem ainda não recebeu:

Para receber o Saque Emergencial FGTS, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados. Os trabalhadores que ainda não receberam devem acessar o aplicativo FGTS, complementar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores, que serão creditados na Conta Poupança Social Digital. O valor e a data do crédito serão informados em seguida.

Canais de consulta:

A CAIXA disponibilizou os seguintes canais de atendimento para o Saque Emergencial FGTS: App FGTS, site fgts.caixa.gov.br, Central de Atendimento CAIXA 111, opção 2; e Internet Banking CAIXA.

Alerta:

A CAIXA não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp.

Mais informações:

