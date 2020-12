Começou Dezembro!

Com ele veem as compras natalinas que já é uma tradição, as trocas de presentes e festas de final de ano.

É muito comum nesse período os Governos Federais, Estaduais e Municipais divulgar propagandas que os salários estão em dia, que o 13° salário será pago no mês vigente, enfim, divulgam o que é Lei e Direito de todos empregados que trabalharam e fazem jus, sejam eles Servidores Públicos e ou Privados.

Portanto, manter os salários em dia é uma obrigação de todo empregador e quem não o faz é por incompetência Administrativa.

“Se não tem competência não se estabeleça”.

Sabendo que haverá circulação de dinheiro, o comércio aposta todas suas fichas nesse período de final de ano, acreditando no aquecimento das vendas.

Mesmo com a crise do COVID-19, eu acredito que o comércio estará de portas abertas na esperança que o povo irá gastar o que tem e até o que não tem.

Quando cito no título “Pé no freio”, é um alerta para que o consumidor faça uma avaliação de como poderá ser 2021.

No Brasil, todos esqueceram a Pandemia e voltaram o foco para Política Municipal quando tivemos eleições em primeiro e segundo Turno conforme as localidades.

Passadas as eleições e as festas de final do ano, certamente com as aglomerações de pessoas em desobediência às Leis da Saúde, haverá um crescimento do índice de infecções. Eu acho.

Infelizmente, o quadro que está sendo escrito mostrará essa realidade no inicio de 2021, até que o povo volte a ter consciência que essa Pandemia é cruel.

Não precisa ser vidente e prever que gastos exagerados serão feitos sem planejar como será a Economia no país, caso haja paralisações emergentes como já ocorrido em decorrência do COVID-19.

Também não é necessário ser vidente para prever que o Governo Federal não terá Caixa suficiente para manter por longo período os Benefícios que vem sendo concedidos, lembrando que existem beneficiários que gastam antecipadamente sem saber até quando o auxílio será mantido.

Portanto, conselho de amigo: “Devagar com o andor que o Santo é de barro”.

Pé no freio!

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha