Através das redes sociais, está sendo divulgado que o telefone 192 para atendimento do SAMU, está com problemas com a operadora (Oi).

Com isto, o serviço de urgência e emergência está sendo feito através do número 3771-3654 com previsão de restabelecimento, às 03:19 do dia 28 de novembro.

