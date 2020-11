Polícia Civil prende foragido suspeito de homicídio no Itapuã, em Sete Lagoas

A Polícia Civil de Sete Lagoas, através da Delegacia de Homicídios, prendeu o foragido A.M suspeito da autoria do homicídio consumado de R. H. N assassinado no dia 1º deste mês, no bairro Itapuã, a golpes de faca.

Após a consumação do crime, a família do autor mudou para outro bairro da cidade, e ele passou a se esconder nas matas presentes nas imediações do novo endereço, retornando apenas para dormir no imóvel. No decorrer das investigações, os policiais descobriram que o autor e sua família estavam escondidos naquele local. A equipe da delegacia de homicídios realizou campana e verificou, que ele não havia saído do imóvel naquele dia.

Ao constatar esse fato, iniciaram aproximação do imóvel, e solicitaram entrar no local. Após ter entrada franqueda pelos moradores da residência, o investigadores encontraram o autor escondido no fundo falso da cama de casal da residência. O autor foi preso e encaminhado ao Sistema Prisional.

Redação com Ascom/Polícia Civil