Prefeitura de Sete Lagoas paga mais uma folha salarial de maneira antecipada; saiba mais

Pagamentos do 13º salário e do mês de dezembro já tem data definida

A Prefeitura de Sete Lagoas antecipa, pelo nono mês seguido, o pagamento da folha salarial de todos os servidores da administração direta e indireta. Além disso, também já foi definido que o 13º Salário será pago no dia 15 de dezembro e a folha do próximo mês antecipada para o dia 30 de dezembro.

A antecipação da folha salarial foi iniciada em março, logo no início da pandemia. Segundo o prefeito Duílio de Castro, a medida é uma alternativa para fomentar a economia local, que sofreu muito quando o comércio precisou ser fechado para evitar a propagação do novo coronavírus e garantir a estruturação do sistema municipal de saúde.

Este compromisso com o funcionalismo só está sendo cumprido graças a medidas de contenção de gastos adotadas desde o início do atual governo. “O choque de gestão proposto nos primeiros meses de nossa administração surtiu um efeito altamente positivo. Em um ano e seis meses não pagamos nenhuma folha atrasada, pelo contrário, são nove meses pagando adiantado. O servidor sempre foi prioridade”, comenta o prefeito Duílio de Castro.

Por lei, o pagamento poderia ocorrer até o 5º dia último do mês subsequente ao trabalhado. Desta vez, o dinheiro será depositado na conta de todos os servidores na próxima segunda-feira, 30. Porém, dependendo da operação bancária da instituição pagadora, os valores podem cair na conta dos servidores ainda neste sábado, 28.