Você sabia que é possível comprar móveis sem errar? Trazemos as dicas para que isso possa ser feito de uma forma fácil.

Sem dúvida, isso já aconteceu com todo mundo: você vê um móvel lindo, compra-o imaginando como ele ficará bem em qualquer espaço e, ao chegar em casa, você percebe que ele não cabe ou que a cor não tem nada a ver com o restante da sua paleta cromática. Há uma solução para isso: descobrir as dicas para comprar móveis sem errar.

É possível comprar móveis sem errar

Se você está prestes a estrear a sua casa nova ou quer renová-la e trocar os móveis, saiba que o planejamento exige um grande esforço. Sem dúvida, você passa muitas horas procurando inspiração em revistas e na internet, visitando lojas e imaginando a casa dos seus sonhos para que, no final, as coisas não saiam como você imaginava. A decepção pode ser grande, especialmente se levarmos em consideração o investimento que foi feito e o seu entusiasmo para alcançar os seus objetivos. Seguindo essas dicas, você evitará que esse móvel tão elegante entre em conflito com a porta ou que a cor do seu novo sofá destoe da cor das paredes.

Busque inspiração antes de agir

Não compre de forma impulsiva. Antes de ir às compras, visite o site das suas lojas de decoração favoritas, navegue no Instagram (você encontrará algumas contas muito interessantes) e dê uma olhada nos painéis de decoração mais populares do Pinterest. Só assim você poderá definir o estilo decorativo que gostaria de ter na sua casa e o tipo de móvel que irá procurar.

Planeje cada detalhe

Não há nada que possa ser ignorado se você quiser comprar móveis sem errar. Desde a direção em que as portas se abrem até os locais onde estão localizados os aquecedores, passando pelas medidas de cada cômodo. Assim, você saberá de que tipo de móvel precisará e onde eles serão colocados. Se o espaço for grande, você poderá brincar um pouco mais com as dimensões; no entanto, se tiver uma casa pequena, é preciso prestar muita atenção aos tamanhos, cores e formas. Nesse sentido, também é muito importante medir muito bem cada área que será mobiliada. Se for o quarto, isso definirá o tamanho da sua cama, mas não se esqueça de levar em consideração as mesinhas de cabeceira, a altura e o formato que mais se encaixa. O mesmo serve para os armários, a direção em que as portas se abrem, etc. Para isso, existem muitos aplicativos que medem espaços, móveis e o que mais você quiser, salvando tudo para você. Um deles é o Photo Measures.

Concentre-se no que você realmente precisa para comprar móveis sem errar

Não veja o que você não precisa. Se você for comprar online, use filtros com a seleção adequada para os seus espaços; ou seja, com base nas medidas necessárias, a cor desejada e o orçamento que você planeja dedicar a esta compra. Não há nada pior do que comprar por capricho. O mesmo acontece se você for comprar em uma loja física: certifique-se de levar uma trena para medir bem os móveis. Uma vez que eles estão expostos em espaços muito grandes, a percepção pode o levar ao erro.

Experimente absolutamente tudo

Deite-se nos colchões, sente-se nas cadeiras, veja se a mesa de jantar parece confortável; você se vê assistindo um filme nesse sofá? Esta é a verdadeira prova de fogo para saber se este é o móvel que você está procurando, principalmente se for comprar em uma loja física. Quanto ao estofamento, você pode pedir uma amostra do tecido e verificar como ele fica em casa, comparando-o com o restante dos têxteis da área que você está decorando.

Um truque infalível

Para ter uma ideia bastante gráfica de como os móveis ficarão em casa, coloque fita adesiva no chão ou um papel que imite o tamanho dos móveis. Desta forma, você terá uma ideia muito mais clara de como a superfície ficará comparada ao restante do cômodo. Mesmo que você já tenha medido, isso te dará uma perspectiva mais realista e você poderá ver quantos centímetros sobrarão nas áreas de passagem ou se o tapete estará alinhado com o sofá sem enroscar na porta da sala.

Comprar móveis sem errar e que caibam no seu espaço

Parece um pouco básico, mas isso é tão óbvio que geralmente é esquecido. Verifique se os móveis que comprou passam pela porta, pelo elevador ou pelas escadas. É muito comum que, ao chegar em casa, não seja possível fazer a entrega simplesmente porque o móvel “não passa pela porta”. Se você levar esses aspectos em consideração, provavelmente não voltará a ficar desapontado ao mobiliar qualquer espaço da sua casa. Busque inspiração, decida, meça e experimente até ter a certeza de que esta é a melhor opção para as suas necessidades específicas.