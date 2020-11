Zema anuncia pagamento de parte do 13º dos servidores de MG antes do Natal

Governador também informou as datas do pagamento de salários no mês de dezembro

O governador Romeu Zema anunciou, nesta sexta-feira (27), o pagamento de parte do décimo terceiro salário dos servidores de Minas para dezembro.

“Depois de três anos, neste mês de dezembro, nós vamos conseguir pagar parte do décimo terceiro antes do Natal”, disse o governador, em vídeo publicado nas redes sociais. Todos os servidores – ativos, inativos e pensionistas – vão receber até R$ 2.000 no dia 23 de dezembro.

Com isso, segundo o governo, 39% da folha de pagamentos será quitada antes do Natal. Serão feitos no dia 23 de dezembro 252 mil pagamentos (sendo 147 mil para servidores ativos e 105 mil para servidores inativos e pensionistas). O custo total será de R$ 1,1 bilhão.

“Gostaria muito de estar pagando tudo, mas já é um avanço em relação aos anos anteriores”, disse o governador. “Estou me empenhando pessoalmente para que o restante (do valor) seja pago o quanto antes”, afirmou no vídeo.

Escala de dezembro

O governador anunciou também a escala de pagamento dos salários em dezembro. A primeira parcela será depositada no dia 10 de dezembro e a segunda, no dia 18 .

Os critérios serão os mesmos adotados em meses anteriores: R$ 2.000 para todos os servidores na primeira parcela e o restante na segunda. Servidores da Saúde e Segurança recebem integralmente na primeira parcela.

Veja o vídeo divulgado pelo governador: