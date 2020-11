Agendamento de castração gratuita de cães e gatos já pode ser feito online em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), inaugurou esta semana mais uma forma de agendamento para a castração gratuita de cães e gatos na cidade. Além de presencialmente e por telefone, agora já é possível também fazer a solicitação pela internet.

Pelo site zoonoses.setelagoas.mg.gov.br o cadastro pode ser feito 24 horas por dia. As solicitações passam por uma triagem para aprovação ou não do pedido e a consulta da autorização pode ser feita pela própria plataforma.

Para se inscrever no programa, é necessário acessar o site, preencher o formulário, imprimir o termo de autorização e levá-lo no dia do agendamento da castração, assinado. Antes, porém, é importante a leitura dos Termos e Condições Gerais de Uso e Política de Dados, disponível na página do cadastro.

“A castração de cães e gatos no município era uma demanda antiga. A partir de julho, o CCZ de Sete Lagoas iniciou este importante trabalho. Agora, temos o Programa de Controle Populacional para realizar a esterilização de cães e gatos de forma gratuita para a população carente, com agendamento online”, afirma a médica veterinária referência do controle populacional, Dra. Adriana Melgaço.

Critérios

Ela explica que, para executar a triagem, a equipe do CCZ atende a critérios como necessidade de atendimento emergencial, em face da superpopulação e quadro epidemiológico, risco social do tutor e a ordem do cadastramento. “Após a avaliação do pedido, a esterilização será agendada e a informação passada ao solicitante através de contato telefônico. Cada solicitação terá um número de cadastro para controle interno, porém, não corresponde à ordem de atendimento ou agendamento”, detalha a Dra. Adriana. O prazo para atendimento irá depender da demanda e dos critérios listados, e o sistema informará uma média aproximada de espera.

Segundo Dra. Adriana, a média de castrações do CCZ hoje gira em torno de 200 animais ao mês, quantidade que poderá aumentar gradativamente em 2021. “A esterilização é a melhor forma de lidar com a superpopulação de cães e gatos e a solução mais eficiente e ética para diminuir o abandono de animais”, completa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3771-5796.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas