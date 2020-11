Final de semana recheado de atrações no FENAR 2020

Em ambiente digital, com mais de 30 atrações de cinco estados brasileiros

O II Festival Nacional de Arte de Rua 2020, que começou dia 20 de novembro, prossegue até dia 04 de dezembro em ambiente digital, ou seja, nas redes sociais e plataformas de transmissão abertas a todos. A segunda versão do evento está ainda mais diversificada e reúne artistas de cincos estados brasileiros em 32 atrações de música, teatro, dança e circo, além de bate-papos, oficinas culturais e uma exposição fotográfica. Live show com Elba Ramalho encerra o Fenar 2020.

Na primeira semana, além de diversos artistas de Sete Lagoas, estiveram na programação rapper Froid, grafiteiro Kobra, coreógrafo Tiago Montalti e Circo dos Sonhos de Marcos Frota. Neste final de semana, o FENAR recebe o grupo de teatro de bonecos Armatrux, domingo, às 17h. Nos próximos dias, o festival promove mais dois bate papos com as grafiteiras Crica e Lidia Viber, no instagram @festivalnacionaldeartederua. Na Praça Tiradentes, a exposição fotográfica Por Entre Ruas – Isolamento, produzida pelo Coletivo Interiorizar, fica em cartaz até dia 04 de dezembro.

O curador e produtor Alan Keller conta que está muito satisfeito com os resultados do evento. “Muitas pessoas estão acompanhando a programação e tivemos mais de mil expectadores nos bate papos”, comemora.

Amanda Lopes, coordenadora de Responsabilidade Social da Cimento Nacional, patrocinadora do evento, também festeja. “O Festival está lindo e acessível a todos, inclusive porque tem interprete de libras nas apresentações locais, reforçando o comprometimento da empresa com a acessibilidade cultural”, ressalta.

O FENAR 2020 é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com realização por meio do Governo de Minas Gerais, Governo Diferente, Estado Eficiente e Gestão Espaço Ampliar

Serviço:

II Festival Nacional de Arte de Rua

Até 04/12

@festivalnacionaldeartederua

Bibi Rodriguez

FENAR 2020