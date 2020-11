Minas registra mais de 409 mil casos de Covid-19

O total de casos confirmados de Covid-19 em Minas Gerais chega a 409.731 nesta sexta-feira. O dado consta no boletim da Secretaria de Estado de Saúde divulgado nesta manhã. As mortes já somam 9.948 desde o início da pandemia do coronavírus.

Nas últimas 24 horas, foram confirmados 2.851 casos da doença e outros 44 óbitos. Ainda há 23.893 casos em acompanhamento – pacientes em observação ou ainda aguardando atualização pelos municípios. De março, quando a doença chegou a Minas Gerais, até o momento, 375.890 pessoas se recuperaram da Covid-19. Ainda segundo o boletim, 370.361 pessoas infectadas foram orientadas a fazer o isolamento domiciliar após diagnóstico positivo. Outras 39.370 precisaram de internação.

No levantamento estadual, Belo Horizonte contabiliza 51.991 casos de Covid-19 e 1.634 óbitos. Na edição desta sexta-feira, a reportagem do Estado de Minas mostra que hospitais da rede particular vêm adotando medidas para responder à pressão, superior à sofrida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de casos suspeitos da doença.

