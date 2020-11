Mulheres Admiráveis: Vereadoras eleitas participarão de uma roda de conversas dia 1º/12

Com o tema: “Mulheres no Poder”, o Núcleo da Mulher Empreendedora de Sete Lagoas – Helenas, realizará às 19h de terça-feira (1º/12), um encontro com roda de conversa, para e focado em mulheres. Para conversarem com as demais mulheres sobre suas ideias, ações e políticas públicas voltadas para o público feminino, as quatro vereadoras eleitas em Sete Lagoas na última eleição, Carol Canabrava, Heloisa Fróis, Marli de Luquinha e Silvia Regina, foram convidadas e foram receptivas ao chamado.

Neste ano de tantas mudanças no contexto social e político no Brasil, nossa cidade mostrou nas urnas a necessidade de renovação da Câmara de Vereadores, em destaque temos a vitória de 4 mulheres com expressiva votação. Isso demonstra de fato a evolução social, trazendo uma visão feminina e atualizada das demandas da cidade.

As mulheres de Sete Lagoas são convidadas a participarem deste evento, um marco em nossa cidade, para que se possa unir representantes na busca por maiores oportunidades ao empreendedorismo feminino. Apesar de ser direcionado ao público feminino, homens também serão bem vindos no evento.

É importante ressaltar que, todas as medidas sanitárias de prevenção a Covid-19 serão implementadas.

Serviço

Helenas apresenta:

Mulheres Admiráveis de Sete Lagoas

Tema: Mulheres no Poder

01/12 (terça-feira)

19 horas

ACI Sete Lagoas – Rua Nicola Lanza, 140 Centro

Da Redação com Helenas