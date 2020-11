O Passando a Limpo desta sexta (27) recebeu o prefeito reeleito Duílio de Castro

Durante o bate-papo, Duílio falou sobre sua trajetória na vida política, como foi esse primeiro mandato no Executivo da cidade e quais são seus projetos para os próximos quatro anos.

No início, ele já exaltou o trabalho dos funcionários públicos e afirmou que são peças-chave para o desenvolvimento local. “Eu falo que o funcionário público, ele é o primeiro testemunho de como que está a administração pública, até porque ele está lá dentro, ele trabalha lá dentro. O funcionário público é essencial para fazer essa máquina rodar, essa máquina administrativa aí, muito grande, muito pesado e ele foi essencial para a formação da nossa administração”, afirmou ele.

Sobre o trabalho realizado durante esse último um ano e meio, ele disse estar satisfeito com o resultado. “Em um ano e 4 meses, quando nós fomos para a campanha mesmo, se você olhar, eu não to falando nem de manutenção, se você olhar nós recuperamos mais de 90% das ruas de Sete Lagoas. E mais do que isso, nós abrimos dentro de Sete Lagoas inteira. Em cada região da cidade, se você for andar nas regiões da cidade, toda região sempre tem obra. Obras importantes no sistema viário, para escoar produto, incentivar a instalação de novas empresas. Então assim, nós fizemos um trabalho nesse um ano e quatro meses que eu achei que era o que a população esperava, de ter um prefeito que não ficasse atrás de uma mesinha de gravata, de terninho, mas que precisava fazer o que nós fizemos”, ele conta.

Vários outros assuntos ainda foram abordados, como seu trabalho público e privado e qual é a diferença de sua experiência de vida que pode agregar nas suas decisões políticas, as dificuldades e projetos que pretende colocar em prática na cidade de Sete Lagoas para melhorar áreas da saúde, educação e desenvolvimento sócio-econômico, como a COVID-19 pode continuar afetando a vida da população, dentre outros.

Da Redação com SeteLagoas.com.br