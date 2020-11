Passando a Limpo desta quinta recebeu os vereadores eleitos, Pastor Alcides Longo e Gilson Liboreiro

O programa Passando a Limpo desta quinta-feira (26), recebeu os vereadores eleitos de Sete Lagoas, Pastor Alcides Longo e Gilson Liboreiro.

O primeiro entrevistado foi o pastor, que iniciou a conversa falando sobre suas expectativas do 4º mandato no legislativo. “Aos 1.511 que nos prestigiaram levando o nosso nome e número, mas evidentemente como você acabou de dizer, eles contemplaram Sete Lagoas, oferecendo um servo oferecendo um servidor público, porque não passo disso, como um representante da municipalidade. A esses 1.511, meu abraço, meu muito obrigado, mas aos quase 250 mil habitantes de Sete Lagoas, aqui está o vosso servo, vosso empregado. Estou plenamente agradecido, mas quero fazer uma diferença à èquipe dos meus assessores do gabinete e aos agregados que fizeram a recondução da nossa campanha.”, ele agradeceu.

Quando foi perguntado como foi feito o trabalho nessas eleições, que houve mudanças devido a pandemia, Alcides contou que nas anteriores conseguia reunir várias pessoas para apresentar suas propostas, mas que dessa vez precisou ser diferente, no “trabalho de formiguinha”, como ele explicou. Além disso, ele abordou assuntos sobre questões partidárias, e formas de trabalho físico, eletrônico, materiais de divulgação e todo o necessário para conquistar a reeleição.

Ele disse, ainda, como se portará para cumprir com seu trabalho na Câmara. “Vou ficar de antena, vou ficar de olho no Executivo, vou fiscalizar mesmo e vou fiscalizar os colegas, o que fizer lá dentro também vai ter que ser explicado, ver como que vai tá. Quando a gente chega lá dentro, a gente não deixa de fiscalizar”, ele afirmou.

Alcides explicou também quais projetos pretende priorizar, falou sobre alianças entre os vereadores e sobre a continuidade do seu trabalho.

Já Gilson Liboreiro, teve uma entrevista mais curta por haver um compromisso, mas explicou sobre seu trabalho futuro na Câmara e mandatos anteriores. Já no início do bate-papo, o advogado conta qual foi o diferencial que apresentou para conquistar uma reeleição no Legislativo. “Em 2012 eu atuei junto com o vereador Gonzaga na formação do PSL, naquela oportunidade a gente queria ter o objetivo de eleger três vereadores. No Solidariedade a gente tinha o objetivo de eleger dois vereadores. Então desde o primero momento, eu quero agradecer muitos companheiros e companheiras do Solidariedade. A gente procurou dar uma assistência a eles no sentido de assessoria jurídica, no sentido de marketing, para chegar a esse dois, né? Evidentemente, cada eleição é uma eleição e essa eleição o eleitor respondeu de uma forma diferente, não é, e eu mesmo esperava um pouco mais de voto, os outros companheiros também, e eu me elegi representando o Solidariedade.”, disse.

Gilson demonstrou interesse sobre parceria e trabalho em equipe de todos os vereadores eleitos para que ocorra mudanças e melhorias significativas na cidade. “Isso é vital, porque se não na próxima vai sair os 17. Houve uma grande divisão na votação daquela primeira mesa, era o nosso grupo contra o grupo do Caramelo e continua rachada a Câmara, então teve um desgaste muito grande. Com relação a isso também, ao andamento dos trabalhos. Para a gente aprovar aquela rotatória lá do Barbosa Melo a gente gastou 3 meses, uma obra que não tem nem dinheiro público praticamente, um dinheiro que era do Hipermercado Santa Helena.”, ele contou.

Além disso, ele falou sobre seus trabalhos no último mandato, propostas e expectativas para a continuidade da execução de seus projetos.

