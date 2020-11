Novembro Azul: Atenção Primária realiza ações de conscientização

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Atenção Primária de Saúde, vem realizando durante todo o mês de novembro diversas ações sobre o Novembro Azul, mês de conscientização contra doenças masculinas com ênfase na prevenção ao câncer de próstata.

Em função do momento de pandemia, para evitar aglomerações, não foram realizadas as tradicionais caminhadas do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Entretanto, diversas ações isoladas foram realizadas pela Atenção Primária de Saúde de Sete Lagoas, como palestras nas unidades de saúde, mutirões de atendimentos clínicos e diversos vídeos explicativos sobre o câncer de próstata, que só puderam ser divulgados após o dia 15 de novembro, em função do período eleitoral.

Segundo o coordenador da Atenção Primária, Alber Alípio, o Município possui 50 unidades de saúde, todas com equipes médicas completas e funcionam para prevenir, promover e recuperar a saúde da população. “Temos hoje 58 médicos especialistas nas mais diversas áreas da saúde, que atendem por agendamentos nos ESFs, respeitando as devidas prioridades. Não falta médico em nenhuma unidade de saúde”, afirma o coordenador.

O câncer de próstata é o tipo mais frequente no homem, representando quase 30% dos casos de câncer no sexo masculino quando se exclui os cânceres de pele não melanoma, sendo o diagnóstico precoce a forma mais eficaz de garantir a cura.

Segundo o Dr. Leonardo Lins, médico da unidade de saúde do bairro Cidade de Deus, há ainda muito preconceito por parte dos homens em realizar o exame de toque retal. “Precisamos falar mais sobre esse assunto para que se torne comum e os homens entendam a importância da prevenção”, acrescenta o médico.

Reuniões com grupos maiores de homens também fazem parte das ações da Atenção Primária de Saúde do município, porém, as palestras pertinentes ao assunto encontram-se paralisadas em função da pandemia do novo coronavírus.