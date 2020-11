Black Friday: Procon de Sete Lagoas destaca cuidados que o consumidor deve tomar para evitar golpes

Procon de Sete Lagoas orienta consumidor sobre compras na Black Friday

Às vésperas de mais uma edição da Black Friday, o Procon de Sete Lagoas reforça orientações ao consumidor que pretende fazer compras na campanha que promete promoções e produtos com preços atrativos. O órgão destaca a necessidade de pesquisar preços e formas de pagamento e, principalmente, o risco de possíveis fraudes e golpes praticados em negócios realizados pela internet.

Inicialmente, o Procon orienta que o consumidor analise a real necessidade de aquisição do produto, para não comprar por impulso, o que pode evitar o endividamentos. “As pessoas também não devem se apegar a marcas. Atualmente, produto de qualidade é uma obrigação para qualquer fabricante”, alerta o gerente do Procon Municipal, Luiz Carlos Gomes de Araújo.

Para o agente do setor de Fiscalização e Reclamações do Procon, Gilberto Avelar, o ideal é que o interessado pesquise o produto desejado bem antes da chegada da Black Friday. “Só assim será possível perceber se o preço é de promoção mesmo. As pessoas devem tomar muito cuidado para não pagar a metade do dobro do preço”, completa.

Comércio Eletrônico

A compra pela internet é a maior preocupação do Procon, já que a atuação de golpistas aumenta na atrativa data. O consumidor deve ficar atento aos endereços dos sites e desconfiar de páginas que só vendem à vista (débito) ou com boleto. “Nestes casos são registrados a maioria dos golpes, já que o comprador efetua o pagamento em uma parcela. No caso do cartão de crédito, é possível fazer o cancelamento”, explica Gilberto Avelar. A desconfiança também deve recair sobre ofertas exageradamente baixas, onde os descontos alcançam percentuais improváveis. “Esta é a principal tática para atrair o cliente que procura a compra virtual”, garante.

Comércio Tradicional

Em Sete Lagoas o comércio de rua já está mobilizado para o que é considerada uma das principais datas comerciais do ano. “Os lojistas estão apostando muito nesta data. Muitos estão com estoque porque, na fase inicial da pandemia, o comércio precisou ficar fechado. É uma grande oportunidade e esperamos que o consumidor antecipe, inclusive, parte de suas compras de Natal”, avalia Geraldir Alves, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A entidade orientou todos os filiados quanto aos cuidados nas lojas, como evitar aglomeração, uso de máscaras e higienização.

Quando houver descumprimento da oferta e para esclarecimento de dúvidas, o consumidor pode procurar o Procon de Sete Lagoas na rua Aracaju, 42, bairro Canaã (rua ao lado do Hospital Municipal). Telefones: (31) 3772-5140 ou 151 ou e-mail procon@setelagoas.mg.gov.br.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas