Uai Virtual incorpora atendimento de busca e oferta de empregos

O serviço de intermediação de mão de obra realizado nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) agora conta com a opção de atendimento on-line por meio da UAI Virtual, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). O canal permitirá que trabalhadores de todo o estado que buscam oportunidade profissional – e empregadores que buscam funcionários – sejam atendidos de maneira remota, sem precisar se deslocar até uma unidade física do Estado. Clique aqui e acesse a UAI Virtual.

A intermediação de mão de obra é realizada por meio do Sine, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). O atendimento virtual é realizado por funcionários da UAI Praça Sete, localizada no centro de Belo Horizonte, e está disponível para moradores de qualquer município de Minas Gerais.

“A UAI Virtual é uma experiência inovadora que traz benefícios para o cidadão, como ser atendido de casa, sem despesa com deslocamento, e para o Estado, que consegue levar os serviços para os 853 municípios, sem investimento em novas estruturas físicas. É uma forma de transformar a prestação de serviços públicos”, destaca a diretora Central de Atendimento Presencial da Seplag, Christiane Lazzarotti, que, no último dia 18, apresentou os benefícios da UAI Virtual na Semana de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Intermediação

Para agendar um atendimento do serviço de intermediação de mão de obra no Portal MG, o cidadão precisa ter em mãos as carteiras de identidade e de trabalho – física ou digital – e o CPF. Ao selecionar a opção “Intermediação de Mão de Obra (procurar vagas de emprego)”, ele poderá escolher entre um atendimento presencial ou on-line.

Optando pelo atendimento virtual, o usuário de qualquer região de Minas deve selecionar, em seguida, “Belo Horizonte” como o município onde o atendimento será realizado e fazer o agendamento gratuito. Ao escolher a capital, não significa que o cidadão deverá se deslocar até o município, este é o local de onde os servidores fazem os atendimentos.

Para o superintendente de Gestão e Fomento ao Trabalho e à Economia Popular Solidária da Sedese, Marcel Cardoso Ferreira de Souza, esse avanço em capilaridade de serviços faz com que o Governo de Minas alie a tecnologia ao bem-estar da população.

Desde a implantação da UAI Virtual, em junho desse ano, foram realizados mais de 1,5 mil atendimentos remotos. Além da intermediação de mão de obra, a plataforma conta com o serviço de emissão da segunda via de CPF e outros do Núcleo de Assistência às Famílias, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Justiça (Sejusp), como emissão de atestado carcerário on-line, solicitação de atestado de dias estudados e trabalhados on-line, entre outros.