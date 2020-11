Campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite é prorrogada até o dia 4 de dezembro

A decisão foi tomada pela Secretaria de Saúde devido à baixa adesão

Devido à baixa adesão das campanhas de vacinação, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) decidiu prorrogar mais uma vez as campanhas nacionais contra o Sarampo, contra a Poliomielite e a Multivacinação. Agora as pessoas poderão se vacinar até o dia 4 de dezembro.

A campanha é voltada para pessoas de 20 a 49 anos contra o sarampo, crianças e adolescentes de até 15 anos e menores de 5 anos de idade.

Até o momento, a campanha contra o sarampo atingiu 36,5% da meta. A vacinação contra a poliomielite chegou a 77,76% de cobertura. O Ministério da Saúde afirma que o ideal seria uma cobertura de imunização de 95% em ambos os casos.

Um dos fatores que justificam a baixa adesão é a pandemia, que deixa muitas pessoas com receio de se dirigir até os postos de saúde. A SES-MG esclareceu que as unidades de saúde estão preparadas para oferecer as vacinas, com as medidas de segurança adotadas.