Memorial Zacarias é inaugurado no Casarão em Sete Lagoas

Prefeitura inaugura novo Memorial em homenagem ao sete-lagoano e eterno Trapalhão Zacarias

Um sonho da família de Mauro Faccio Gonçalves, de todos os sete-lagoanos e de turistas que visitam a cidade foi realizado nessa terça-feira. Em comemoração aos 153 anos de Sete Lagoas, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, inaugurou a reforma do tão aguardado Memorial Zacarias, no Casarão Nhô Quin Drummond.

O novo espaço conta, além do acervo que já fazia parte da exposição permanente do Casarão, como fotos, revistas, matérias de jornais, discos, placas comemorativas e roupas de Zacarias, com uma segunda sala, novo teto e mobiliário. Um dos destaques da exposição são os cinco bustos do artista, cada um com uma peruca usada pelo personagem em diferentes momentos da carreira. “Temos uma grande expectativa agora de ampliar o acervo porque hoje temos condições de receber estes materiais”, afirmou a responsável pelo Casarão, Carla Godoy.

Para a empresária do setor de Turismo, Maria de Lourdes Pinto, o novo Memorial, que contou com investimentos de R$ 49.268,55, é uma conquista para o turismo cultural da cidade. “Já passamos vergonha porque os visitantes chegavam à nossa cidade perguntando se tínhamos um museu e não tínhamos um local apropriado para receber os turistas. Hoje a realidade é outra. Podemos dizer que Zacarias com certeza irá contribuir para o turismo da cidade”, disse Lourdinha.

O prefeito Duílio de Castro fez questão de convidar a família do artista para a inauguração e entregou uma placa em homenagem ao eterno trapalhão. “Hoje é um dia muito importante para Sete Lagoas. Além de comemorarmos os 153 anos de emancipação política, estamos inaugurando o Memorial Zacarias, que sempre fez questão de levar o nome da cidade para todo o Brasil. Queria convidar a todos os sete-lagoanos para conhecer um pouco da história do nosso trapalhão”, afirmou o prefeito.

“Representa um sonho que a família sempre teve. Lutamos anos por isso. Até que enfim o sonho se realizou. Nossa mãe gostaria de ter visto isso mas não conseguiu. Hoje com certeza ela está lá em cima, feliz junto com o Mauro, aproveitando esta data festiva da cidade. Esperamos que o Memorial só tenha a crescer”, agradeceu o irmão de Mauro, Murilo Faccio Gonçalves.

A expectativa agora é de ampliar o acervo, com mais peças que possam preservar a memória de Mauro Faccio Gonçalves para as futuras gerações. O Memorial Zacarias já está aberto para visitação pública, de segunda a sexta, de 8h às 18h.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas