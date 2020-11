Como vender mais no Natal ?

Novo episódio do podcast do Sebrae Minas orienta sobre as estratégias para aumentar o faturamento no final do ano, mesmo em períodos de crise

O Natal é considerado uma das melhores datas para o comércio brasileiro. Não por acaso, a data movimenta os mais diversos segmentos: desde vestuário até eletrônicos e cosméticos. Mas, em tempos de crise, como atrair mais clientes e potencializar as vendas? Esse é o assunto do episódio desta semana do podcast “Que negócio é esse, Sebrae?”. Acesse e ouça gratuitamente pelas principais plataformas de áudio ou pelo Youtube do Sebrae Minas.

No 15º episódio da temporada, “Vendas de Natal. Fature com o Papai Noel!”, a analista do Sebrae Minas Andreza Capelo dá várias dicas para ajudar os pequenos negócios a faturarem mais neste período do ano. No bate-papo, Andreza fala sobre como aquecer as vendas em tempos de crise, produtos mais vendidos nesta época, estratégias para se diferenciar e atrair mais clientes e como potencializar as vendas pela internet.

A analista do Sebrae Minas ainda ensina como fazer um bom planejamento de marketing, os segredos sobre a decoração e exposição de produtos para o Natal, as melhores formar de pagamento, como motivar os funcionários para venderem mais e os desafios do pós-vendas.

Conheça algumas dicas para bombar suas vendas no final do ano

• Atenda as necessidades dos clientes em tempo hábil.

• Crie mecanismos motivacionais, promovendo o relacionamento interpessoal e comprometimento da equipe de trabalho.

• Inove, oferecendo vantagens e benefícios que agregam valor ao seu produto.

• Busque parcerias com os seus fornecedores para conseguir melhores preços.

• Crie promoções para incrementar as vendas.

• Faça divulgação contínua dos seus produtos e serviços com agregação de valor para atrair os clientes e vender mais.

• Faça o planejamento das suas vendas, vinculando ao seu estoque atual e as compras previstas para evitar mercadorias paradas.

• Trace cenários com base nas vendas dos últimos meses para que possa tomar decisões mais assertivas em relação ao comportamento dos clientes.

• Estabeleça metas de vendas.

• Atualize o seu fluxo de caixa para buscar o equilíbrio financeiro.

• Analise o seu estoque atual e defina o seu estoque desejado, buscando estabilizar o seu giro de produtos com as suas operações financeiras.

Que negócio é esse, Sebrae?

É um canal de informação gratuito com uma abordagem direta, de forma mais leve e descontraída sobre assuntos ligados aos negócios e ao empreendedorismo. Todos os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Youtube, Google Podcasts, SoundCloud, Castbox ou no site do Sebrae Minas.

Podcast “Que negócio é esse, Sebrae?”

#15: Vendas de Natal. Fature com o Papai Noel !

Gratuito nas plataformas de áudio:

Assessoria de Imprensa do Sebrae Minas