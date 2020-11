Covid-19: entre cidades mineiras do mesmo porte, Sete Lagoas tem menor taxa de letalidade

Os casos suspeitos de síndrome gripal inespecífica tiveram alta de 1,1% entre ontem e hoje. São 915 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 1.828 pessoas que tiveram o acompanhamento já concluído. Já são 12.164 exames negativos para Covid desde o início da pandemia.

O número de casos positivos agora é de 3.655, com a confirmação de mais 30 contaminações: 17 mulheres e 13 homens. A cidade segue sem novos óbitos em decorrência de complicações da Covid. Assim, Sete Lagoas tem hoje 63 óbitos desde o início da pandemia, cinco pacientes hospitalizados, 124 se recuperando em casa e 3.463 já curados.

Comparando a cidade com outros quatro municípios mineiros com população entre 200 mil e 300 mil habitantes, a taxa de letalidade da doença em Sete Lagoas é hoje de 1,7% (3.655 contaminações e 63 óbitos), em Divinópolis é de 3,2% (2.311 contaminações e 75 óbitos), em Santa Luzia é de 4,1% (2.593 contaminações e 107 óbitos), em Valadares é de 3,4% (9.861 contaminações e 338 óbitos) e em Ipatinga é de 2,1% (11.249 contaminações e 239 óbitos). As informações foram atualizadas ontem e obtidas junto aos boletins epidemiológicos de cada município.

Hospitalizados

Sete Lagoas segue com 26 pacientes internados em hospitais da cidade com Síndrome Respiratória Aguda Grave, 16 deles em enfermaria e dez em UTI. Entre os internados, nove testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e 12 aguardam resultados de exames. Entre os positivos, cinco são de Sete Lagoas. Os demais são de Pompeu, Baldim, Maravilhas e Abaeté. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se os do SUS e os da saúde suplementar, é hoje de 16,4%.

No Hospital Municipal são 14 pacientes internados na Ala Covid (oito deles em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são sete internados (nos leitos do SUS são dois em enfermaria e um em UTI), no Hospital da Unimed temos três pacientes, sendo um em UTI, e na UPA há duas internações, ambas em enfermaria. Entre os internados em UTI, oito são de Sete Lagoas, um é de Pompeu e outro de Abaeté. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS na cidade continua em 19,5%.

A pandemia ainda não acabou. Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus.