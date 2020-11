Fhemig abre vagas para contratações emergenciais

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) divulgou, nesta quarta-feira (25/11), editais para contratações emergenciais. As vagas são para médicos, nos hospitais Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas, e Júlia Kubitschek (HJK), na capital mineira.

O HRAD busca profissionais para atuarem no atendimento a pacientes com sintomas de covid-19, internados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) Adulto. São quatro vagas para médicos generalistas, com vencimentos básicos de R$ 3.500 (12 horas semanais) ou R$ 7 mil (24 horas semanais).

Outras quatro vagas são para médicos especialistas, preferencialmente nas áreas de Infectologia, Terapia Intensiva e Clínica Médica. Os vencimentos básicos são de R$ 4.595 (12 horas semanais) e de R$ 9 mil (24 horas semanais). As inscrições vão até a próxima segunda-feira (30/11). Mais detalhes: clique aqui.

O HJK também procura médicos para atuarem na linha de frente contra o coronavírus: são duas vagas para médicos generalistas. com vencimentos básicos de R$ 3.500 (12 horas semanais) ou R$ 7 mil (24 horas semanais) e outras duas para médicos especialistas, qualquer especialidade, com vencimentos de R$ 4.595 (12 horas semanais) e de R$ 9 mil (24 horas semanais). As inscrições podem ser realizadas até a próxima terça-feira (1/12). Outras informações: clique aqui.