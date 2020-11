Filhote de Pastor Alemão da Guarda Municipal tem nome escolhido e vai se chamar Kiara

O nome da mais nova integrante da Guarda Civil Municipal (CGM) de Sete Lagoas, uma filhote fêmea da raça Pastor Alemão, foi escolhido por votação virtual: Kiara. A enquete com três opções para definição foi realizada em duas votações, uma no site oficial da Prefeitura e outra em redes sociais da GCM, e totalizou 587 votos.

Kiara venceu a disputa com 284 votos, 48,38% do total. Em 2º lugar ficou o nome Raika com 173 votos, 29,47%, e em 3º lugar ficou Aurora com 130 votos, 22,14% da preferência. “Foi muito legal esta participação do público externo na escolha. O envolvimento da comunidade no dia a dia da Guarda é uma proposta que já colocamos em prática em vários projetos”, comenta o comandante da GCM, Sérgio Andrade.

A filhote de pouco mais de três meses chegou à GCM por meio de uma parceria com o canil central do sistema penitenciário Antônio Dutra Ladeira, de Ribeirão das Neves. A doação faz parte do processo de implantação do canil próprio da corporação, uma das etapas de reestruturação iniciada na atual administração municipal.

O canil da corporação tem o objetivo de exercer atividades na comunidade, principalmente em áreas escolares, e ainda trabalhar atividades terapêuticas com a utilização de cães. Para isso, agentes da GCM estão participando de um completo treinamento de adestramento e de como atuar com o apoio de cães.

Total de votos: 587

Kiara: 284 – 48,38%

Raika: 173 – 29,47%

Aurora: 130 – 22,14%