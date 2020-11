Procurador Jarbas Soares Júnior é escolhido para chefiar o Ministério Público de Minas

Após votação eletrônica com procuradores e promotores que escolheu o procurador para a vaga, governador Romeu Zema decidiu seguir a decisão

O procurador Jarbas Soares Júnior foi o escolhido pelo governador de Minas, Romeu Zema (Novo), para assumir o cargo de procurador-geral de Justiça, que vai chefiar o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pelos próximos dois anos.

Jarbas já ocupou o cargo por dois períodos, entre 2004 e 2008, escolhido pelo então governador e hoje deputado federal Aécio Neves (PSDB). Atualmente, o PSDB faz parte da base de Zema na Assembleia Legislativa.

O Governo de Minas também escolheu o procurador Franklin Higino para ocupar o cargo de desembargador proveniente do quinto constitucional. Os dois escolhidos foram os mais votados para os cargos em discussão.

No dia 9 deste mês, o MPMG realizou votação eletrônica com procuradores e promotores para apontar três nomes ao governador. Dos oito candidatos, o primeiro colocado foi o procurador Jarbas Soares Júnior, com 705 votos, seguido pelos promotores José Carlos Fernandes Júnior, com 359, e João Medeiros Silva Neto, com 314.