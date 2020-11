Mais de 50 detentos foram diagnosticados com covid-19 em Minas Gerais; oito morreram

Cinquenta e quatro detentos foram diagnosticados com covid-19 no estado, conforme divulgou nesta terça-feira a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG). Os infectados estão em 14 das 194 unidades prisionais do estado.

Dos 54 infectados, 53 cumprem quarentena nos presídios, acompanhados pelas equipes de saúde das unidades, assintomáticos ou com sintomas leves da doença. A pasta informou que as alas nas quais os doentes estão foram isoladas, desinfectadas e todos os servidores e demais detentos do local usam máscaras de forma preventiva.

Em Belo Horizonte, um interno do Centro de Remanejamento Provisório I (Ceresp), de 45 anos, está internado para acompanhamento do quadro de saúde. Outro detento do mesmo presídio morreu pela doença.

Até esta terça-feira, oito detentos haviam morrido por causa do novo coronavírus no estado.

Fonte: Itatiaia