Acaba de falecer no hospital Municipal a jovem T.R, de 22 anos que foi alvejada com vários tiros, no bairro Orozimbo Macedo, em Sete Lagoas

O crime aconteceu nesta terça-feira á noite, tendo a jovem sido alvejada com vários tiros e encaminhada pelo SAMU para o hospital Municipal, onde não resistiu e veio a óbito.

Informações dão conta de que a vítima era moradora da região, onde o crime aconteceu.

A autoria e a motivação do crime, ainda são desconhecidas.

Da Redação