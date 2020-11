Copa do Brasil: sorteio define mandos de campo das semifinais

Equipe mineira decidirá o confronto contra o Palmeiras em Belo Horizonte; na outra semifinal, São Paulo decidirá em casa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, nesta terça-feira (24), no Rio de Janeiro, o sorteio que definiu os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Os confrontos serão realizados nos dias 23 e 30 de dezembro. O América, único representante de Minas Gerais na competição, decidirá o duelo contra o Palmeiras no Independência, em Belo Horizonte.

Na outra semifinal do torneio, o São Paulo enfrentará o Grêmio e decidirá seu confronto em casa, no Morumbi, na capital paulista.

Além do título, o campeão da Copa do Brasil irá receber uma boa quantia em dinheiro. O vencedor ficará com R$ 54 milhões, além de premiações por avanço nas fases anteriores, montante que pode chegar em R$ 70 milhões. O vice receberá R$ 22 milhões. O dono da taça também ganha o direito de disputar a próxima edição da Copa Libertadores direto na fase de grupos.

Semifinais da Copa do Brasil

23/12 – Jogos de ida

Palmeiras x América – Allianz Parque, em São Paulo

Grêmio x São Paulo – Arena do Grêmio, em Porto Alegre

30/12 – Jogos de volta

América x Palmeiras – Independência, em Belo Horizonte

São Paulo x Grêmio – Morumbi, em São Paulo