Defesa Civil realiza simulação em pontos de alagamento de Sete Lagoas no próximo sábado

Com a chega do período do ano onde são comuns as ocorrências de tempestades, a Defesa Civil de Sete Lagoas está elaborando um plano emergencial que terá uma de suas principais atividades no próximo sábado, 28. Com apoio da Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Obras, será realizada uma simulação em pontos onde os alagamentos provocam risco à vida humana.

O plano de ação para o exercício conjunto foi apresentado na Central da Guarda Municipal na manhã desta terça-feira, 24. Um histórico de graves ocorrências registradas em Sete Lagoas, no ano passado, abriu a apresentação de Sérgio Andrade, coordenador da Defesa Civil e comandante da Guarda Municipal. Um estudo que identificou mais de 20 pontos de risco de alagamento no município norteia esta fase dos trabalhos. “Entre vários locais, selecionamos dois onde a situação é mais grave e o índice de alagamento é maior”, explica Sérgio Andrade.

“Um dos objetivos é envolver a comunidade e despertar a atenção para este tipo de situação. Além desta atividade, também serão distribuídas cartilhas educativas. Temos que nos antecipar à situações adversas”, esclarece Sérgio Andrade.

O cronograma para o próximo sábado será iniciado na Central da GCM e no batalhão do Corpo de Bombeiros. As ocorrências serão iniciadas nos telefones de emergência das corporações e o processo de atendimento e chegada ao local do fato será o mais real possível. “Esse tipo de atividade e importante para a preparação dos órgãos de segurança pública, que testarão sua capacidade de resposta e colocarão em prática o que será efetuado em caso de emergência”, avalia o tenente do Corpo de Bombeiros, Mateus Neves.

TRÂNSITO

Para maior segurança de todos os envolvidos na simulação, que deverá durar apenas 20 minutos, o trânsito será interrompido no perímetro dos locais escolhidos. No bairro Luxemburgo, a interdição será às 8 horas nos seguintes pontos: av. Prefeito Alberto Moura com Rua Elver Adriano de Paula, rua Itajubá com rua Maringá, rua Alvinópolis, rua Vitorino Lúcio de Almeida com rua Açucena com av. Prefeito Alberto Moura, rua Ataleia com rua Unaí e rua Antônio da Costa Ferreira com rua Mauro Faccio Gonçalves. Na região do Clube Náutico, o fechamento será às 9 horas em dois pontos: rua Santa Luzia com av. Guimarães Rosa e rua Rio Casca com Rua Cordisburgo.

HOMENAGEM

Também na manhã desta terça-feira, 24, após a reunião, o Secretário Municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel, o Toninho Macarrão, foi homenageado pela parceria de sua pasta em ações conjuntas com a Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas.

Secretário de Obras recebe homenagem do comandante Sérgio Andrade

Ascom/prefeitura de Sete Lagoas