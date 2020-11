Concurso público para Bombeiro Militar de Minas Gerais tem salário acima de R$ 6 mil

Torna-se público um dos editais mais aguardado pelo mercado de trabalho, o concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para 2021 (CFO BM).

Com a missão de servir à sociedade mineira, os candidatos têm até o dia 21 de dezembro para fazer as inscrições, exclusivamente on-line nos endereços: ww.gestaodeconcurso.com.br.

A prova ocorre dia 10 de janeiro de 2021.

Serão oferecidas 30 vagas, sendo 27 para os candidatos do sexo masculino e três para o feminino. O concurso será regido pelo edital já publicado e gerenciado pela Academia de Bombeiros Militar (ABM), por meio da Divisão de Seleção e Exames (DSE), sendo a primeira fase executada pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep).

O objetivo é o provimento de cargo público efetivo na graduação de cadete e a finalidade é o atendimento ao interesse público. Concluído o Curso com aproveitamento, o cadete será declarado Aspirante a Oficial BM.

A duração mínima é de três anos, com início previsto para 2 de agosto 2021, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva e atividades escolares extraclasse depois das 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

O valor inicial da remuneração é de R$ 6.519,44, abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, conforme legislação em vigor.

Entre os requisitos exigidos estão: ser brasileiro nato, ter idoneidade moral, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, ter entre 18 e 30 anos na data da matrícula para inclusão, prevista para 2 de agosto de 2021, ter, no mínimo, o ensino médio completo ou equivalente, altura mínima de 1,60m, aptidão física, ser aprovado em avaliação psicológica e toxicológica entre outros.

Mais informações: www.bombeiros.mg.gov.br .