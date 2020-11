O Tribunal de Justiça de Minas Gerais- TJMG, suspendeu os atendimentos presenciais no Fórum “Desembargador Félix Generoso” e no Juizado Especial da Comarca de Sete Lagoas, a partir desta terça-feira (24), por tempo indeterminado, de acordo com determinações contidas na Portaria 1085/PR/2020.

Isso ocorreu, devido, ao crescente número de casos de COVID-19 em Cachoeira da Prata, cidade que encontra-se em responsabilidade da Comarca de Sete Lagoas.

Da Redação