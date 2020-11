Ginásio Dr. Márcio Paulino recebe escolinhas de várias modalidades esportivas após sua reinauguração

Recém reformado, Ginásio Dr. Márcio Paulino recebe escolinhas gratuitas do PLESC

Um dos mais importantes equipamentos esportivos de Sete Lagoas está de volta. Reinaugurado no mês passado após oito anos fechado e quase dois anos de reformas, o Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino já recebe aulas gratuitas do PLESC, o Programa de Lazer, Esporte e Saúde da Cidade. Modalidades como futsal, vôlei, handebol e basquete para crianças, jovens e adultos de todas as idades agora fazem parte do dia a dia do ginásio.

O espaço foi responsável por treinar vários atletas sete-lagoanos por décadas, mas nos últimos anos ficou abandonado a ponto de não receber mais nenhum evento esportivo. A realidade agora é outra. Após uma ampla reforma, o espaço recebeu vestiários com troca de 100% das partes hidráulica e elétrica, piso e pintura da quadra e arquibancadas, além de nova cobertura e pintura externa.

“Quando eu soube do projeto, já liguei para a Secretaria de Esportes e inscrevi o Heitor. Durante a pandemia ele estava triste, desanimado. Quando começou no basquete, ele se transformou da noite para o dia. Está todo empolgado e já percebo nele mais energia para tudo, até para estudar”, comemora a jornalista Roberta Lanza, mãe do estudante Heitor Lanza. “Eu nunca tinha feito aula de basquete, mas sempre gostei do jogo. Estou muito feliz com esta oportunidade”, completa o filho.

Para a professora de basquete Raquel Valgas Guimarães, é gratificante dar aulas hoje onde um dia já treinou. “A iniciação do basquete era muito esperada. Fui jogadora e sempre quis trabalhar em um projeto de iniciação onde eu pudesse passar tudo o que aprendi e que os alunos tivessem a mesma paixão pelo esporte que eu. Essa galera tem uma base boa, mas estamos trabalhando a fundamentação para que eles possam chegar ao nível de representar Sete Lagoas em torneios estaduais e nacionais”, afirma.

O secretário adjunto de esportes Fabrício Fonseca explica como o ginásio pode ser melhor aproveitado pela população. “Estamos muito felizes com essa reforma. As escolinhas estão lotadas. De segunda a sábado pela manhã temos as modalidades e, aos finais de semana, o ginásio está liberado para todo tipo de evento, esportivo ou não”, diz. Informações sobre como utilizar o espaço podem ser obtidas pelo fone (31) 3771-8165 ou e-mail fabriciofonseca.esporte@setelagoas.mg.gov.br.