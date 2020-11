Covid-19: paciente do Tocantins teve alta depois de mais de 60 dias internado em Sete Lagoas; confira o boletim

Confira atualização de bairros com mais casos de Covid na cidade

Com um aumento de 1,75% nas notificações de novos casos suspeitos no fim de semana, a cidade tem hoje 659 pessoas em monitoramento. Os testes com resultado negativo para Covid já somam 12.023 desde o início da pandemia. O monitoramento para casos de síndrome gripal inespecífica já foi encerrado para 1.826 suspeitos. Foram registrados 68 novos casos positivos nas últimas 48 horas, 36 mulheres e 32 homens, o que eleva o número de contaminados a 3.592 desde o início do monitoramento.

Não houve óbitos em decorrência de complicações da doença no fim de semana. Assim, Sete Lagoas segue com 63 óbitos, seis hospitalizados, 114 pessoas em isolamento domiciliar e 3.409 curadas. E uma boa notícia: o paciente do Tocantins que ficou internado em Sete Lagoas por mais de 60 dias teve alta na última sexta-feira.

Hospitalizados

Ao todo são 31 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 20 em enfermaria e 11 em UTI. Destes, 12 testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e outros 14 aguardam resultado de exames. Dos 12 pacientes positivos para Covid internados hoje na cidade, seis são de Sete Lagoas.

Hoje são 14 pacientes internados no Hospital Municipal (sendo oito em UTI), oito no Hospital Nossa Senhora das Graças (entre os pacientes do SUS, temos um em enfermaria e um em UTI), cinco internados no Hospital da Unimed (um deles em UTI) e quatro na UPA, todos em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é de 18%.

Dos 11 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, oito são pacientes de Sete Lagoas e os demais são de Pompeu, Abaeté e Paraopeba. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas é hoje de 19,5%.

A pandemia ainda não acabou. Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Confira abaixo a lista com os bairros com mais casos de Covid-19 em Sete Lagoas. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus.

Bairros com casos confirmados de Covid-19 em Sete Lagoas:

Boa Vista: 124

Jardim Arizona: 124

Progresso: 123

Centro: 122

JK: 107

Carmo I: 106

Santo Antônio: 102

Nossa Senhora das Graças: 91

Interlagos I e Nova Cidade: 86

Montreal: 85

São Geraldo: 77

Jardim Europa: 69

Cidade de Deus: 68

Verde Vale: 65

Canaan: 62

Santa Luzia: 59

São Francisco: 55

Barreiro: 54

Catarina: 52

Indústrias: 50

Belo Vale I: 49

Bernardo Valadares: 47

Mangabeiras: 45

Emília, Luxemburgo, Jardim Cambuí e Orozimbo Macedo: 44

Vale das Palmeiras: 42

Interlagos II e São Vicente: 41

CDI e Vapabuçu: 40

Aeroporto e Jardim Primavera II: 39

São João: 38

Iporanga: 37

Alvorada e Fátima: 36

Manoa: 35

Braz Filizola e Santa Helena: 34

Itapoã I: 33

Esperança e Jardim Primavera I: 32

Canadá e São Pedro: 27

Santa Elisa: 25

Brasília, Padre Teodoro I, São Cristóvão e Universitário: 23

Bela Vista II, Eldorado, Planalto, Santa Rita de Cássia, São Dimas e Vila Brasil: 22

Bela Vista I: 20

Santa Rosa: 19

Novo Horizonte: 17

Itapuã II: 16

Belo Vale II, Morro do Claro e Olinto Alvim: 15

Industrial e Várzea: 14

Mata Grande, Papavento: 13

Cidade Nova, Monte Carlo, Residencial Da Vinci e Santa Maria: 12

10 CASOS

Dante Lanza, Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Santa Felicidade, Santa Marcelina e São Jorge.

9 CASOS

Carmo II, Flórida, Titamar,

8 CASOS

Bom Jardim, Cedro e Cachoeira, São José e Wenceslau Braz.

7 CASOS

Bouganville II, Dona Silvia, Fazenda Velha, Jardim dos Pequis, Panorama, Recanto da Serra e Tamanduá.

6 CASOS

Bouganville I, Distrito Industrial, Esmeraldas I, Indústrias II, New York e Recanto do Cedro.

5 CASOS

Canadá II, Chácara do Paiva, Dona Dora, Funcionários,

4 CASOS

Brejinho, Esmeraldas II, Portal da Serra, Residencial Ermitage, São Sebastião e Zona Rural.

3 CASOS

Alex Paiva, Anchieta, Bela Vista III, Lagoa Grande, Lontra, Residencial Campestre e Residencial Por do Sol.

2 CASOS

Bandeirante, Centenário, Condomínio Lagoa Azul, Estiva, Goiabeiras, Henrique Nery, Honorina Pontes, Ouro Branco, Residencial Blue Garden, Santa Cruz, São Cristovão II e Quintas da Varginha

1 CASO

Areias, Catavento, Campo de Aviação, Del Rey, Embrapa, Esplanada do Moinho, Flora Bela, Iraque, Iporanga II, Padre Teodoro II, Recanto São José, Riacho do Campo e Silva Xavier.