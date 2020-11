Eleitos pela primeira vez, Heloísa Frois e Roney do Aproximar foram entrevistados no Passando a Limpo desta segunda (23)

Durante a entrevista, Heloísa conta qual a sua relação com o legislativo da cidade “A minha relação com o Legislativo é uma relação de eleitora, eu estava do lado de cá da Câmara. Então, o que que acontece, eu já trabalhei em duas administrações públicas há um tempo atrás e eu percebi que a nossa voz às vezes é muito pouca ouvida na Câmara, né? Vereador é um funcionário público escolhido pelo povo e pago pelo povo. Sem demagogia nenhuma, essa é a função de um vereador. Então eu acredito que exatamente por isso, eu sinto essa dificuldade de chegar com propostas e ideias até o legislativo. Nós já tivemos umas demandas do empresariado, do comércio aqui de Sete Lagoas que não foram bem acolhidas, não foram bem recebidas e é isso que eu quero tentar mudar”.

Ela falou ainda, do problema estrutural de Sete Lagoas para incluir mais indústrias que elevariam o número de vagas de emprego e investimento local, sobre seus projetos e como pretende conseguir aprovar suas propostas na Câmara. “Tudo que eu me proponho a fazer no meu trabalho, eu pesquiso antes, eu gosto de ter números, de ter dados, […] Então em cimda de dados, de números e de pesquisas você consegue trazer justificativas para se elaborar um antiprojeto”, afirmou.

Quando o bate papo foi feito com Roney do Aproximar, ele conta que sua candidatura foi feita de uma forma muito diferente. “A gente resolveu candidatar de uma forma muito diferente, de uma forma difícil, porque a nossa campanha foi uma campanha muito limpa, nós não criticamos ninguém, não falamos mal de ninguém e também nós não tínhamos apoio político nenhum. Eu não tive um apoio político sequer, somente de Deus e do povo.”

Ao ser perguntado sobre como pretende agir dentro da Câmara, principalmente com seus colegas na busca de apoio para aprovação de propostas Roney disse que tudo ainda é muito novo para ele, mas que muita coisa será resolvida durante a convivência e no processo de trabalho. “Sobre as articulações, eu não quero falar com ninguém, não atendo telefone de nenhum eleito que me procura, porque eu só vou definir sobre isso aí a qual o melhor a fazer na última semana. eu não quero agora sentar com ninguém, eu não quero ouvir ninguém, porque na última semana eu vou analisar como vai ficar a questão de chapa, dessas coisas. Porque eu não estou preso a ninguém.”

Ele comentou ainda, sobre suas ideias e propostas para os próximos 4 anos de mandato.

Da Redação com Sete Lagoas.com.br