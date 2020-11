Complexo Industrial da IVECO completa 20 anos promovendo tecnologia e inovação no Brasil

Estrutura localizada em Sete Lagoas (MG) é utilizada para o desenvolvimento de soluções para os transportes de cargas, de passageiros e para o setor de defesa

A IVECO fez da cidade de Sete Lagoas (MG), no ano de 2000, a base da sua presença na América do Sul. No complexo industrial da marca, que completa 20 anos de operação com destaque para tecnologia e inovação, são desenvolvidos, produzidos e testados veículos comerciais, veículos para o transporte de passageiros e veículos de defesa.

A montadora iniciou a produção de veículos leves, depois expandiu para veículos médios e pesados, chassis para ônibus e, em 2013, inaugurou a unidade de veículos de defesa. O portfólio atual conta com produtos das linhas Daily, Tector, Hi-Road e Hi-Way. No transporte de passageiros se destacam a Daily Minibus e os chassis 10-190 e 170S28. No segmento de defesa a marca produz o blindado Guarani.

Exemplo mundial de eficiência pelo alto nível de flexibilidade produtiva, a unidade fabril demandou investimentos de R$ 570 milhões. “Desde o início da operação produzimos aproximadamente 400 mil unidades de caminhões. Destaco também a expertise da marca envolvida na produção de cabines”, afirma Izidro Penatti, diretor do Complexo Industrial da IVECO em Sete Lagoas.

A unidade foi totalmente planejada a partir dos conceitos do World Class Manufacturing (WCM), que significa Produção de Classe Mundial. O WCM é um dos mais elevados padrões da indústria de fabricação global para o gerenciamento integrado de fábricas e processos de produção. “É um sistema estruturado em pilares com base na melhoria contínua, projetado para eliminar os desperdícios e as perdas no processo de produção por meio da identificação de objetivos e metas, como zero acidentes, zero defeitos, zero avarias e zero desperdício”, explica Izidro.

A estrutura da marca no Brasil conta com o Centro de Desenvolvimento de Produto (CDP), primeiro centro do tipo construído fora da Europa e que reúne mais de 150 profissionais, entre engenheiros, projetistas e técnicos, sendo responsável pelas inovações no portfólio comercializado na América do Sul. “A área é fundamental no plano estratégico para desenvolvermos e criarmos veículos pensando nas necessidades e nos diferenciais de cada mercado em que a montadora atua”, afirma Márcio Querichelli, líder da IVECO na América do Sul.

Outro destaque fica por conta do Campo de Provas inaugurado em 2015, o primeiro da categoria a ser erguido no continente. Já foram realizados aproximadamente 4 mil testes por meio de 342 protótipos que enfrentaram intensas avaliações de resistência e de durabilidade que comprovaram a operacionalidade em situações reais de uso. O espaço ocupa uma área de 300 mil metros quadrados.

“Já temos uma base sólida no Brasil, que foi responsável por um crescimento sustentável da marca. Agora, olhamos para frente projetando um futuro de investimentos e muitas novidades que serão produzidas na fábrica da IVECO e, em breve, estarão à disposição dos clientes que atuam no segmento do transporte”, finaliza Márcio.

