Polícia Federal cumpre mandados em Minas em megaoperação contra tráfico de drogas

A operação é considerada a maior do ano no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e uma das maiores da história envolvendo a apreensão de cocaína em portos brasileiros

A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, cumpre nesta segunda-feira mandados de busca e apreensão e de prisão na operação Enterprise, considerada a maior do ano no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e uma das maiores da história envolvendo a apreensão de cocaína em portos brasileiros.

São cumpridos 149 mandos de busca e apreensão e 66 de prisão nos seguintes estados brasileiros: Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. Com auxílio da Interpol, também são cumpridos mandados na Espanha, Colômbia, Portugal e Emirados Árabes.

Também são sequestrados aproximadamente R$ 400 milhões em bens do narcotráfico, como aeronaves, imóveis e veículos de luxo.

Durante a investigação, que durou mais de dois anos, foram apreendidas 50 toneladas da droga nos portos do Brasil, da Europa e da África. O esquema consistia também na lavagem de bens e ativos multimilionários no Brasil e no exterior com uso de laranjas e empresas fictícias.

Fonte: Itatiaia