Um óbito e quatro ficam feridas em acidente na MG- 238, neste domingo

Na manhã deste domingo (22) militares da 5ª Companhia de Bombeiros, foram acionados para atendimento em capotamento de um veículo Pálio na MG238 no Km 17, estrada que liga Sete Lagoas a Jequitibá.

No local haviam 5 vítimas , sendo uma em óbito, que foi arremessada para fora do veículo e outra que ficou presa as ferramentas, sendo desencarcerada pelos Bombeiros.

O SAMU encaminhou as 4 vítimas, aos hospitais da cidade, sendo a vítima fatal idenfiticada como Eliana, que morava no bairro Belo Vale.

A perícia da Polícia Civil também esteve no local, para as providências cabíveis. Ainda não se sabe, as causas que provocaram o acidente.

Redação com Ascom/ Corpo de Bombeiros SL