Atlético: Everson, Jair e Éder Aleixo testam positivo para COVID-19, e casos chegam a 32

Dos casos registrados pelo clube, dez são jogadores do profissional

O Atlético chegou a 32 casos de COVID-19. Nessa sexta-feira à noite, o clube alvinegro informou que o goleiro Everson, o volante Jair e o auxiliar-técnico Éder Aleixo testaram positivo para o novo coronavírus. Os exames foram feitos pela manhã.

O alvinegro já havia realizado exames nessa quinta-feira, como manda o protocolo da CBF antes das partidas. Apenas Júnior Chávare, coordenador das categorias de base, havia testado positivo. No entanto, o Atlético resolveu fazer uma nova bateria de testes em função do surto de coronavírus na Cidade do Galo para evitar que jogadores contaminados entrassem em campo no domingo, contra o Ceará, às 16h, no Castelão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daí vieram os novos testes positivos.

Atualmente, 25 profissionais do departamento de futebol profissional estão afastados após serem diagnosticados com o vírus. Desses, dez são jogadores. O técnico Jorge Sampaoli também faz parte da lista. O argentino está se recuperando de uma tosse, mas, no geral, sente-se bem. Por ter apresentado esse sintoma, ele deve demorar mais a voltar aos trabalhos presenciais.

Time sem volante de origem

O elenco principal do Atlético conta com apenas dois volantes de ofício atualmente: Allan e Jair. Os dois estão vetados em função dos testes positivos para coronavírus. O técnico Jorge Sampaoli tem a opção de escalar Nathan na função contra o Ceará. Outra alternativa é a entrada do jovem Wesley, que estreou pelo profissional na derrota para o Athletico-PR, na última quarta-feira.