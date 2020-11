Atlético volta ao Nordeste, onde ainda não conseguiu pontuar no Brasileirão

Equipe mineira enfrentará o Ceará neste domingo, no Castelão, em Fortaleza

Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem um alto aproveitamento de 60,3% dos pontos disputados em 21 rodadas. Porém, ao longo dessa trajetória com 12 vitórias, o time alvinegro encontrou problemas. E alguns deles, curiosamente, apareceram no Nordeste – onde a equipe voltará a jogar neste domingo.

O Atlético perdeu as duas partidas disputadas na Região. No Castelão, o time alvinegro foi derrotado por 2 a 1 pelo Fortaleza, mesmo tendo ficado com um jogador a mais por boa parte do tempo. No Pituaçu, em Salvador, abriu o placar contra o Bahia, mas sofreu a virada e levou 3 a 1.

Agora, o Atlético tenta afastar o “fantasma” contra o Ceará, novamente no Castelão, em Fortaleza. As equipes se enfrentam a partir das 16h deste domingo, em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão.

Vencer é fundamental para o time mineiro se manter na liderança, já que a vantagem em relação aos principais rivais na disputa pelo título (Internacional, São Paulo e Flamengo) é de apenas dois pontos (38 a 36).

Se por um lado o retrospecto no Nordeste não é bom, por outro, vale lembrar que o Ceará foi o único time nordestino derrotado pelo Atlético no Brasileiro. No primeiro turno, o Galo venceu por 2 a 0, no Mineirão.

O outro rival nordestino enfrentado pelo Atlético na Série A foi o Sport. No Mineirão, as equipes empataram por 0 a 0.

Atlético contra times nordestinos no Brasileiro:

Atlético 2 x 0 Ceará – 16 de agosto, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela terceira rodada

Fortaleza 2 x 1 Atlético – 7 de outubro, no Castelão, em Fortaleza, pela 14ª rodada

Bahia 3 x 1 Atlético – 19 de outubro, em Pituaçu, em Salvador, pela 17ª rodada

Atlético 0 x 0 Sport – 8 de novembro, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada