América visita o Operário e busca primeira vitória no returno da Série B

Empolgado pela campanha histórica na Copa do Brasil, Coelho quer vencer fora de casa para seguir firme na luta pelo acesso à Série A

O América enfrenta o Operário-PR neste sábado (21), às 16h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa-PR. A partida é válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para seguir firme na luta pelo acesso à Série A, o Coelho busca sua primeira vitória no returno da competição.

O adversário do América vem de uma sequência positiva na Série B, com duas vitórias consecutivas e três partidas de invencibilidade. Por consequência desses resultados, o Operário alcançou a nona colocação na Série B, com 29 pontos.

Por sua vez, o clube mineiro vive um dos momentos mais especiais de sua história. O América avançou às semifinais da Copa do Brasil pela primeira vez ao eliminar o Internacional na última quarta-feira, no Independência.

Apesar disso, na Série B, o Coelho busca retomar o caminho das vitórias. Nos últimos três jogos, a equipe de Lisca somou dois empates (com Cuiabá, em 0 a 0, e Ponte Preta, em 1 a 1) e uma derrota (contra o Avaí, por 1 a 0). O time fechou a 21ª rodada na terceira posição, com 37 pontos, mas foi ultrapassado pelo Juventude nessa sexta e agora é quarto .

A partida entre Operário e América também marca o reencontro entre os técnicos Matheus Costa e Lisca, que se desentenderam em 2017, quando trabalhavam juntos no Paraná-PR.

Dúvidas e desfalques

Para o jogo contra o América, o Operário não poderá contar com o volante Leandro Vilela, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Jiménez e Mazinho são os principais cotados para assumir a vaga.

Na tarde da última quinta-feira (19), o volante Douglas Santos, o meia Jean Carlo e o atacante Douglas Coutinho testaram positivo para Covid-19. Segundo o clube, o trio que desfalca a equipe está assintomático e segue em isolamento social.

No setor defensivo, outras duas ausências: o zagueiro Ricardo Silva segue em recuperação de uma entorse no tornozelo sofrida na 20ª rodada, contra o Figueirense. Por sua vez, o lateral-esquerdo Julinho também segue no departamento médico, em tratamento de uma fratura no cotovelo.

Pelo lado americano, há dúvidas na formação inicial para o confronto. Após o jogo contra o Internacional na última quarta-feira (18), pela Copa do Brasil, o técnico Lisca revelou que deve preservar alguns jogadores devido à pesada sequência de jogos nas duas principais competições nacionais.

“Agora é ter calma, ter cautela, recuperar jogadores. Provavelmente, sábado vamos ter que dar uma alterada na equipe”, disse o treinador americano em entrevista coletiva no meio da semana.

Dois desfalques são certos para o Coelho: o volante Zé Ricardo, que teve lesão diagnosticada na coxa esquerda, e o meia-atacante Guilherme, que trata de uma contusão no ombro. Os atletas seguem em recuperação no CT Lanna Drumond, em Belo Horizonte.

Operário x América

Operário-PR

Thiago Braga; Alex Silva, Bonfim, Sosa e Fabiano; Jiménez (Mazinho), Marcelo e Tomas Bastos; Diego Cardoso, Ricardo Bueno e Thomaz. Técnico: Matheus Costa.

América

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Daniel Borges), Messias, Anderson (Eduardo Bauermann), João Paulo; Flávio, Juninho, Geovane (Alê); Ademir (Léo Passos), Felipe Azevedo (Felipe Augusto) e Rodolfo. Técnico: Lisca.

Motivo: 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sábado, 21 de novembro de 2020, às 16h30

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa-PR

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)