Cruzeiro empata com Figueirense no Mineirão e estaciona na 15ª posição da Série B

Time celeste continua na parte de baixo da classificação, longe do G4

O Cruzeiro voltou a tropeçar no Mineirão ao empatar com o Figueirense por 1 a 1, nessa sexta-feira, no Mineirão, pela 22ª rodada da Série B. Em jogada de contra-ataque, o time catarinense abriu o placar aos 11min, em bela finalização por cobertura de Léo Artur. A Raposa igualou ainda na etapa inicial, num chute de fora da área de Airton, aos 35min. No segundo tempo, a equipe de Felipão não criou boas jogadas, correu o risco de levar outro gol e amargou o resultado que lhe manteve em 15º lugar, com 25 pontos.

A igualdade em Belo Horizonte fez o Cruzeiro baixar a distância do G4 para 12 pontos. Sampaio Corrêa (2º), Juventude (3º) e América (4º) somam 37, assim como o quinto colocado Cuiabá. Neste sábado, às 16h30, o Coelho visitará o Operário, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, enquanto o time de Mato Grosso vai receber o CSA a partir das 19h, na Arena Pantanal.

O próximo compromisso da Raposa é contra a líder Chapecoense (47 pontos), às 21h30 de terça-feira, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Na segunda-feira, às 17h30, o Figueirense medirá forças com o Sampaio Corrêa, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O jogo

Sem William Pottker, suspenso, o técnico Luiz Felipe Scolari promoveu a entrada de Rafael Sobis, de volta ao Cruzeiro depois de um ano e dez meses. O veterano de 35 anos foi escalado aberto pelo lado direito, enquanto o jovem Airton, de 21, caiu pela ponta esquerda. Ao centro estava Marcelo Moreno, motivado pela boa participação com a Bolívia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 (3 gols em 3 jogos).

O time celeste começou a partida animado. Aos 2min, Cáceres escapou pela beirada, recebeu passe em profundidade de Airton e bateu cruzado para boa defesa de Sidão. Aos 8min, Sobis dominou na intermediária do campo de ataque e teve espaço para arrematar. Contudo, o chute saiu mascado, sem perigo à meta do camisa 1 do Figueirense.

Na tentativa de intensificar a pressão, a Raposa teve escanteio aos 11min, mas a bola alçada não encontrou ninguém. Na sobra, Lucas Barcelos esticou em direção a Bruno Michel, que lançou de canhota nas costas da defesa celeste e achou Léo Artur. Com muita categoria, o camisa 21 deu toque por cobertura e fez 1 a 0 para o Figueirense. O segundo gol quase veio aos 25min, com Patrick, que falhou ao concluir sem força ao lado direito de Fábio.

Em dificuldade para envolver o adversário no jogo coletivo, o Cruzeiro empatou graças a um lance individual. Aos 35min, Airton carregou a bola da esquerda para o meio e arriscou de fora da área. A redonda tocou na trave antes de entrar: 1 a 1. Aos 40min, o Figueirense quase anotou o segundo, mas Fábio espalmou a finalização de bicicleta de Diego Gonçalves.

No intervalo, Felipão efetuou duas mudanças: tirou Ramon, pouco efetivo na saída de bola, e Patrick Brey, que falhou bastante para conter os avanços de Bruno Michel. A dupla deu lugar a Jadson e Matheus Pereira. No decorrer do segundo tempo, o treinador colocou Arthur Caíke, Welinton e Thiago, que não conseguiram encaixar boas jogadas. Já o Figueirense quase marcou o segundo gol aos 29min, quando Léo Artur finalizou cruzado, e Fábio espalmou à linha de fundo.

CRUZEIRO 1X1 FIGUEIRENSE

CRUZEIRO

Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Cacá e Patrick Brey (Matheus Pereira, no intervalo); Ramon (Jadson, no intervalo) e Jadsom Silva; Rafael Sobis (Arthur Caíke, aos 8min do 2ºT), Régis (Welinton, aos 29min do 2ºT) e Airton; Marcelo Moreno (Thiago, aos 33min do 2ºT). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

FIGUEIRENSE

Sidão; Thiaguinho, Guilherme Teixeira, Vitor Mendes e Renan Luís; Matheus Neris (Elyeser, aos 36min do 2ºT), Patrick (Jonathan, aos 36min do 2ºT) e Léo Artur; Diego Gonçalves (Gabriel Barbosa, aos 23min do 2ºT), Bruno Michel (Everton Santos, aos 10min do 2ºT) e Lucas Barcelos (Marquinho, aos 23min do 2ºT). Técnico: Jorginho.

Gols: Airton, aos 35min do 1ºT (Cruzeiro); Léo Artur, aos 11min do 1ºT (Figueirense)

Cartões amarelos: Jadson, aos 11min, Matheus Pereira, aos 50min do 2ºT (Cruzeiro); Matheus Neris, aos 20min, Thiaguinho, aos 46min do 2ºT (Figueirense)

Motivo: 22ª rodada da Série B

Estádio: Mineirão

Data: sexta-feira, 20 de novembro de 2020

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias e José Carlos Oliveira dos Santos (BA)