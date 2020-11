Caixa patrocina Feira de Imóveis online

Evento acontece simultaneamente em diversas cidades e conta com 16 mil imóveis ofertados com as melhores condições de compra da casa própria

Começou nessa sexta-feira (20/11) a Feira de Imóveis Online organizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC), patrocinada pela CAIXA. Serão disponibilizados mais de 16 mil imóveis novos para financiamento.

O evento vai até o dia 28 de novembro e conta com a participação de mais de 130 construtoras, em várias cidades brasileiras, pelo site https://feiradeimoveisonline.com.br/.

Ao patrocinar o evento, a CAIXA ressalta o apoio da instituição ao mercado da construção civil, que movimenta a economia e gera empregos.

O banco vem inovando no segmento, por meio das linhas de crédito com recursos do SBPE, lançando as opções de financiamento imobiliário com Taxa Fixa ou atrelado ao IPCA, o que proporciona ao cliente mais alternativas de escolha, de acordo com o seu perfil. Além disso, a CAIXA tem atuado na redução de taxas de juros e investido em facilitar o processo para acesso ao financiamento.

Condições e taxas:

A CAIXA participa do evento oferecendo alternativas de taxas atrativas, de acordo com as condições da operação e o perfil de relacionamento do cliente. Na modalidade SBPE, atualizada pela TR, as taxas anuais variam entre TR+6,25% e TR+8,00%. Na opção de financiamento com atualização pelo IPCA, ficam entre IPCA+2,95% a.a. e IPCA+4,95 a.a. Caso o cliente opte pela Taxa Fixa, as taxas vão de 8,00% a.a. a 9,75% a.a.

Os clientes que contratarem financiamento de imóveis novos até 30 dezembro de 2020 terão a opção de carência de seis meses para começar a pagar.

A contratação poderá ser feita pelo aplicativo Habitação CAIXA, nos Correspondentes CAIXA Aqui ou nas Agências. Os interessados podem fazer as simulações pelo App Habitação CAIXA ou site www.caixa.gov.br e comparar as melhores condições para seu financiamento.

Financiamento Habitacional via App:

O cliente pode simular e visualizar as opções disponíveis diretamente no aplicativo Habitação CAIXA e, em caso de dúvidas, conta com a orientação do seu gerente de relacionamento ou dos Correspondentes CAIXA Aqui, para identificação da opção que mais se enquadra no seu perfil.

Durante a Feira de Imóveis Online, correntistas e não correntistas poderão enviar propostas e acompanhar o andamento do processo pelo App, que está disponível nas lojas GooglePlay ou AppStore.

Essa inovação traz comodidade ao cliente, que poderá acompanhar de perto todas as etapas do seu processo de financiamento habitacional, de forma simples, intuitiva e segura e, se necessário, resolver pendências pelo próprio aplicativo. Com todas as etapas concluídas na plataforma digital, o usuário precisará ir até uma agência da CAIXA somente para a assinatura do contrato.

Confira mais detalhes: https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/23560/caixa-libera-financiamento-habitacional-via-aplicativo

Serviço :

CAIXA Patrocina Feira de Imóveis Online

Período: de 20/11 a 28/11 (sexta-feira a sábado)

Site do evento: https://feiradeimoveisonline.com.br/

