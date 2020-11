Programa Passando a Limpo recebeu nesta sexta os vereadores eleitos Janderson de Avelar e Caio Valace

Durante a entrevista, eles falaram sobre as espectativas dos vereadores no mandato que onquistaram. Janderson conta que trabalhará por meio de anti-projetos em audiências públicas e que já possui apoio de empresas para propostas que pretende colocar em prática. “Eles aderiram ao projeto Primeiro Emprego, que é aquele caso: você estuda, chega ali e o segundo grau você formou, aí seu pai: se você quiser, você agora vai trabalhar. Aí você chega na empresa e vai colocar o currículo lá, cade sua experiência? Isso também, eu vou sentar com o prefieto e explicar pra ele, porque a gente tem que trabalhar em conjunto”.

Caio Valace fez uma reflexão sobre a postura setelagoana de ter elegido muitos candidatos novos, por buscarem por mudanças expressivas. “O novo, ele tem que ster o impacto no tamanho da palavra, com debates políticos, democráticos brancos, na busca de soluções. Porque é o que a sociedade espera.”

Quando falou sobre seu mandato anterior, há 20 anos, ele afirma “Eu já iniciei a minha participação nessas eleições abrindo um canal direto com o meu elitor. Nós criamos um site, na página de propostas, eu abri um canal no whatsapp para que as pessoas pudessem fazer suas propostas e apresentar sua sugestão”.

Da Redação com SeteLagoas.com.br